В первом квартале 2017 года закроются рестораны Оливера в Абердине, Эксетере, Челтнеме, Ричмонде, Танбридж-Уэллсе и в лондонском Лудгейт-Хилле. После закрытия ресторанов менеджмент будет искать альтернативные места для продолжения работы 120 своих сотрудников. Это менее 5% всего персонала сети ресторанов Оливера.

"Каждый владелец ресторанов знает, что (Великобритания. — RNS) это жесткий рынок, а ситуация неопределенности и давления, связанная с Brexit, сделала его еще более жестким", — прокомментировал закрытие ресторанов гендиректор сети Саймон Блэгден (Simon Blagden).

В то же время Джейми Оливер все еще собирается в этом году открыть 22 итальянских ресторана за пределами Великобритании, в том числе в Австралии, Бразилии и России.