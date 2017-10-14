Президент Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги полагает, что низкая процентная ставка сохранится "на продолжительный период времени". Об этом говорится в его заявлении, опубликованном на сайте ЕЦБ в субботу, 14 октября.

Программа количественного смягчения в размере 60 млрд евро, в рамках которой проводится скупка ценных бумаг, как и планировалось, будет действовать до конца 2017 года. В то же время при необходимости она может быть продлена и далее, чтобы приблизиться к целевому показателю инфляции в 2 процента, отмечается в пресс-релизе.

По прогнозам ЕЦБ, в 2017 году уровень инфляции в еврозоне составит 1,5%, в 2018 году снизится до 1,2%, а годом позже снова окажется равным 1,5%, указано в заявлении Марио Драги.

С 2016 года - рекордно низкая базовая ставка

В марте ЕЦБ решил сохранить рекордно низкую ключевую ставку рефинансирования на уровне 0%, ставку по депозитам - на уровне минус 0,4%, а маржинальную ставку - 0,25%. Совет управляющих ЕЦБ понизил базовую ставку до 0% в марте 2016 года. В Германии резко критикуют политику низкой процентной ставки в еврозоне и покупку облигаций.