Липецкая фабрика компании Roshen останавливает производственную деятельность по "политическо-экономическим причинам". Об этом говорится в пресс-релизе компании, который есть в распоряжении РБК.

В сообщении говорится, что полная остановка и консервация запланированы на апрель 2017 года.

"Начиная с 2013 года, производство фабрики сократилось в три раза. Причиной тому стало и резкое снижение ассортимента после запрета Роспотребнадзором в 2013 году экспорта украинской продукции Roshen на территорию России, и активная антиукраинская пропаганда в российских СМИ, и препятствие росту представленности продукции Roshen на полках магазинов", — рассказали в компании.

В пресс-релизе также говорится, что из-за спада производства на фабрике приходилось проводить массовые сокращения. Оставшихся 700 сотрудников предупредили о предстоящей остановке деятельности.

В апреле 2015 года в отношении липецкой фабрики Roshen было возбуждено уголовное дело по ч.5 ст.159 УК России (мошенничество в особо крупном размере). Следствие считает, что при строительстве фабрики было похищено 180 млн руб. бюджетных средств. На имущество фабрики был наложен арест, но позже Roshen удалось его обжаловать. В октябре 2016 года прокуратура выявила многочисленные нарушения требований по промышленной безопасности на фабрике Roshen.

Roshen принадлежит Порошенко, но передана в трастовое управление Rothschild Trust.