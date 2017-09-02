На фоне разногласий Балтийских стран по поводу общего рынка сжиженного природного газа (СПГ) и возможной поддержки в формировании инфраструктуры во всех трех Балтийских странах со стороны ЕС глава "Eesti Energia" Ханд Суттер заявил, что соглашение будет достигнуто.

По его мнению, соглашение по газовому рынку необходимо всем сторонам, а разногласия считает частью переговорного процесса.

"Соглашение будет достигнуто, потому что всем сторонам оно нужно, и я бы сказал, что мы фундаментально доверяем рынку. Политики готовы положиться на рыночную конкуренцию, либо, насколько это возможно, снизить вмешательство за счет средств налогоплательщиков, и это будет лучшее для всех решение", - сказал Суттер агентству BNS.

По его мнению, если Балтийским странам удастся договориться, то потребление газа может вырасти, поскольку рынок будет более прогнозируемым.

Суттер добавил, что политическая стабильность и четкие соглашения необходимы для рынка, чтобы снизить цены на электроэнергию для потребителей. По его словам, важно, что при принятии решений рынок был предупрежден заранее и успевал адаптироваться.