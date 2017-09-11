Власти Египта заявили о готовности к возобновлению авиасообщения с Россией, прекращенного в ноябре 2015 года после теракта на борту самолета "Когалымавиа", который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. На днях о готовности Каира подписать соответствующий протокол объявил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В понедельник, 11 сентября, официальный представитель Министерства гражданской авиации Египта Басем Абдель Карим подчеркнул, что три основных аэропорта страны (в Каире, Шарм-эш-Шейхе и Хургаде) полностью готовы к возобновлению полетов в Россию и обратно.

"Компания по управлению аэропортами страны уже на данном этапе готова к обслуживанию в аэропорту Каира рейсов московского направления, в том числе "Аэрофлота" и Egypt Air. Воздушные гавани подготовлены в плане безопасности на 100%, что подтвердили посещавшие их ранее российские эксперты", - подчеркнул египетский чиновник (цитата по ТАСС).

По словам Карима, между Египтом и РФ "имеются позитивные сдвиги в деле восстановления воздушного сообщения, однако четкий временной график дальнейших шагов по запуску рейсов не установлен".

На прошлой неделе глава Минтранса РФ Максим Соколов в кулуарах Восточного экономического форума пояснил, что для открытия воздушного сообщения по любому из направлений - в первую очередь, каирскому, - "необходимо подписание соответствующего протокола с египетской стороной и внесение изменений в указ президента".

В конце августа глава МИД Египта Самех Шукри передал российскому министр Сергею Лаврову послание для президента РФ Владимира Путина от его египетского коллеги Абделя Фаттаха ас-Сиси о двусторонних отношениях. Вскоре после встречи с Шукри Лавров объявил о "позитивных подвижках" в вопросе возобновления прямого авиасообщения с Египтом.

Напомним, авиасообщение с Египтом и турпоток в эту страну были остановлены Россией в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолета авиакомпании "Когалымавиа", летевшего из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург. Тогда погибли все находившиеся на борту 224 человека.

Запуск авиасообщения с Египтом неоднократно откладывался, поскольку Каир, по утверждению российской стороны, "не демонстрировал готовности" к сотрудничеству.

В конце марта СМИ сообщали, что Египет закончил выполнение всех требований российской стороны в области безопасности аэропортов и ожидает, что авиасообщение возобновится в ближайшее время, однако в мае стало известно, что переговоры провалились.

В июле источники СМИ сообщили, что возобновления не будет как минимум до конца 2017 года, поскольку Каир счел придирками инспекцию, указавшую, в частности, что при контроле не обыскиваются пассажирки в никабах.