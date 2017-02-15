"Политическая неопределенность теперь станет основным вопросом почти в каждой стране", — сказал он.

"В Великобритании мы видели это прошлым летом", — отметил Вебер, говоря о решении Великобритании выйти из состава ЕС. Он добавил, что эта неуверенность теперь распространилась на Германию, Францию, Нидерланды и Италию, где избиратели скоро выберут новых лидеров.

Кроме того, Вебер прокомментировал предстоящие выборы во Франции, отметив, что сомневается в победе Марин Ле Пен.

"Я вполне уверен, Марин Ле Пен (кандидат в президенты Франции от партии "Национальный фронт". — RNS) будет одним из этих кандидатов (в финальном раунде), но я не думаю, что она победит в гонке", — сказал Вебер.

Согласно данным Европейской комиссии, ВВП стран Евросоюза в 2017 году вырастет на 1,8%.