"Россия и Европа. Какое наше место в конкуренции, в глобальной компетенции? Да, мы проигравшие — обе стороны, и вы и мы — мы все проигрываем, — выступил Ахо. — Мы проиграли производство Китаю и другим азиатским странам. Цифровые инновации возьмем, к примеру. Где в основном инновационные компании находятся? Не в России, не в Европе — в США. Мы неудачники".

Ахо подчеркнул, что технологическое развитие требует сотрудничества. Без тесного взаимодействия страны не смогут прийти к росту и благосостоянию, заключил он.