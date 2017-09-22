Уголовное дело о коррупции, в котором фигурируют дирекция Клайпедского морского порта и латвийская мостостроительная компания Latvijas tilti передано в суд.

Представитель по связям с общественностью Клайпедского суда Лайма Домаркене сообщила агентству BNS, что решение суда должно быть опубликовано в конце этого года.

"Рассмотрение дела ведется слажено и близится к концу. На ближайших заседаниях, которые состоятся 10-11 октября, планируется заслушать обвинения. Выводы планируется опубликовать до Рождества", - сказала Домаркене.

Обвинения в получении взятки в крупном размере предъявлены бывшему директору по инфраструктуре Клайпедского порта Гядиминасу Зумарису, а в подкупе - гражданину Латвии, бывшему председателю правления Latvijas tilti Геннадию Камкалову.

По данным литовской Службы спецрасследований, стоимость взятки превышала 9,5 тыс. евро (250 минимальных прожиточных уровней), за это Уголовный кодекс Литвы предусматривает наказание в виде лишения свободы о 2 до 7 лет.