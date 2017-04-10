"Наши основные мировые макроэкономические прогнозы по-прежнему свидетельствуют о том, что рецессия в ближайшем будущем (12–18 месяцев) скорее вероятна, чем нет, на фоне синхронного всплеска кредитной активности и роста мировой инфляции", — сказал Якобсен.

В своей недавней заметке Якобсен писал, что банк не прогнозирует рецессии, но его экономическая модель указывает на значительное замедление экономики на фоне того, что "значительный всплеск кредитования, произошедший в Китае и Европе в начале 2016 года, не изменил свою тенденцию к отрицательной".

"В то время как рынок в целом видит менее чем 10%-ю возможность рецессии, мы в Saxo вместе с нашими друзьями из Nedbank в Южной Африке видим возможность более чем в 60%", — написал он в заметке.

По мнению Якобсена, Европа станет основным регионом — драйвером роста глобальной экономики и опередит США во втором и третьем кварталах этого года.