Эксперты из британской ассоциации по переработке отходов составили список продуктов, которые сложнее всего подготовить для повторного использования. Главными "злодеями" они назвали оригинальные банки для чипсов Pringles и бутылки из под спортивного напитка Lucozade Sport.

Эксперты основывались на том, что чем больше различных материалов используется при создании упаковки, тем тяжелее оборудованию для переработки отделить их друг от друга.

Цилиндрическая упаковка из-под чипсов Pringles состоит из металлической основы, пластиковой крышки, защитной металлической пленки и тисненного фольгой картонного цилиндра.

"Злодей номер один для переработки. Эти штуки ... кошмар, невозможно отделить различные части", - говорит глава ассоциации Саймон Эллин.

В самой компании Pringles Би-би-си заявили, что заботятся об окружающей среде. По словам представителей компании, их упаковка призвана как можно дольше сохранять чипсы свежими и таким образом уменьшить количество пищевых отходов.

В свою очередь, бутылки Lucozade Sport, по словам Эллина, не распознаются компьютером и их приходится рассортировывать вручную.

Среди других "врагов" переработки Эллин выделил: