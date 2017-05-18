Эксперты основывались на том, что чем больше различных материалов используется при создании упаковки, тем тяжелее оборудованию для переработки отделить их друг от друга.
Цилиндрическая упаковка из-под чипсов Pringles состоит из металлической основы, пластиковой крышки, защитной металлической пленки и тисненного фольгой картонного цилиндра.
"Злодей номер один для переработки. Эти штуки ... кошмар, невозможно отделить различные части", - говорит глава ассоциации Саймон Эллин.
В самой компании Pringles Би-би-си заявили, что заботятся об окружающей среде. По словам представителей компании, их упаковка призвана как можно дольше сохранять чипсы свежими и таким образом уменьшить количество пищевых отходов.
В свою очередь, бутылки Lucozade Sport, по словам Эллина, не распознаются компьютером и их приходится рассортировывать вручную.
Среди других "врагов" переработки Эллин выделил:
- Чистящие средства в бутылках со спреем: "Производители часто говорят, что эти продукты пригодны для переработки, однако это касается только самой бутылки. В распылителе содержится два или три других полимера и металлическая пружина. Почти невозможно [переработать]".
- Пластиковые лотки: "Супермаркеты считают, что черные лотки заставят мясо выглядеть более красным, и красят лотки в черный, что делает их негодными для переработки. Кроме того, если кто-то оставляет на лотке остатки пленки на лотке и картонку в крови, нам в любом случае приходится все выбрасывать.
- Бутылки из-под виски: "Мне тяжело это говорить, поскольку я люблю виски, но виски вызывает у нас много проблем. Металлическое основание и крышка, стеклянная бутылка...очень тяжело [переработать]".