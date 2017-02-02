Рост продаж электромобилей может привести к снижению спроса на нефть на 2 млн баррелей в сутки к 2025 году. Рост предложения над спросом примерно на такой объем вызвало резкое снижение цен на нефть в 2014 году, говорится в совместном исследовании исследовательского центра Carbon Tracker Initiative и Имперского колледжа Лондона.

Авторы доклада считают, что крупные энергетические компании должны пересмотреть свой прогноз относительно эффекта "зеленых" технологий на мировой спрос на энергоносители. Из исследования следует, что к 2040 году за счет распространения электромобилей спрос на нефть может сократиться на 16 млн баррелей в сутки и на 25 млн к 2050 году.

Это идет в разрез с прогнозами нефтяных гигантов, которые ожидают менее значительного воздействия возобновляемой энергетики. В частности, BP прогнозирует, что электромобили могут снизить спрос на нефть на 5 млн баррелей в сутки в течение следующих 20 лет. Консалтинговая компания Wood Mackenzie полагает, что это может привести к глобальному снижению спроса на бензин на 10% за аналогичный период.

"Электромобили и солнечная энергетика могут полностью изменить правила игры, однако нефтегазовая отрасль этого не осознает в полной мере. Дальнейшее технологическое развитие может привести к тому, что наши сценарии будут казаться консервативными через 5 лет", — прокомментировал старший аналитик Carbon Tracker Люк Сассемз.

Развитие возобновляемой энергетики

На электрогенерацию и транспорт приходится примерно половина объема потребления углеводородов, поэтому развитие солнечной энергетики и рост продаж электромобилей могут привести к значительному снижению спроса, говорится в исследовании.

По прогнозам авторов документа, автомобили с электрическими двигателями могут занять треть транспортного рынка к 2035 году, более половины в 2040 году и более 66% к 2050 году. В то время как из прогноза BP на 2017 год следует, что электрокары займут лишь 6% от транспортного рынка к 2035 году.

На солнечную энергетику будет приходиться около 23% генерации к 2040 году и 29% к 2050 году, полагают авторы исследования. Для сравнения: ExxonMobil прогнозирует, что возобновляемая энергетика займет около 11% от мирового рынка к 2040 году.

Спрос на нефть растет

Спрос на нефть в мире в 2016 году вырос на 1,5% — до 96,5 млн баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада Международного энергетического агентства (МЭА), опубликованного 19 января.

МЭА сохранило прогноз по росту мирового спроса на нефть в 2017 году на уровне 1,3 млн баррелей в сутки. Ожидается, что спрос на нефть в мире в 2017 году составит 97,8 млн баррелей в сутки.

В 2014 году избыток предложения над спросом примерно на 2 млн баррелей в сутки привел к обвалу цен на нефть. В конце 2016 года ОПЕК вместе с несколькими независимыми производителям решили сократить добычу примерно на 1,8 млн баррелей в сутки.