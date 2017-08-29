Батурина развивает гостиничный бизнес в Австрии, Ирландии, России и Чехии. Кроме того, она инвестирует в альтернативную энергетику и недвижимость в Европе.

Второе место в рейтинге занимает Елена Рыболовлева — после развода с Дмитрием Рыболовлевым она получила около $600 млн и два дома в Швейцарии. На третьем месте председатель совета директоров группы S7 Наталия Филева также с состоянием в $600 млн.

На четвертом месте — член совета директоров компании «Прогресс капитал» Ольга Белявцева ($450 млн), гендиректор интернет-магазина Wildberries Татьяна Бакальчук ($420 млн).

Всего в рейтинге представлено 25 женщин, совокупный объем их состояния — $7,3 млрд, что на 25% больше, чем в прошлом году, отмечает издание.