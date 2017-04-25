"Надеюсь, что общеевропейская поддержка обеспечит финансовую помощь этому масштабному проекту, который возглавляют наши друзья из “Газпрома”", — отметил Местралле на церемонии подписания нового соглашения в Париже.

В соответствии с этим соглашением Uniper, Wintershall, Shell, OMV и Engie обеспечат финансирование по 10% расходов по проекту, или по €950 млн каждая. На долю "Газпрома" останется 50% расходов. Глава "Газпрома" Алексей Миллер назвал данное соглашение прорывом. Ожидается, что трубопровод начнет функционировать в 2019 году.

В июле прошлого года западные партнеры "Газпрома" отозвали свои обещания предоставить €1,2 млрд финансирования из-за сопротивления польского антимонопольного регулятора.

Спорный проект

Планы строительства "Северного потока-2" вызывают резкую критику во многих странах ЕС и активное противодействие в Польше и на Украине. Тем не менее компания Nord Stream 2, единственным акционером которой является "Газпром", намерена начать строительство уже в 2018 году и завершить его к концу 2019 года.

Протяженность трубопровода с пропускной способностью 55 миллиардов кубометров газа в год должна составить 1220 километров, он будет соединять российскую Усть-Лугу и немецкий Грайфсвальд.