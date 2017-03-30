Как пишет RNS, по мнению Еврокомиссии, газопровод не может функционировать "в правовом вакууме" и предлагает странам — членам ЕС высказать свои мнения по поводу проекта.

ЕК также намерена просить у стран — членов ЕС разрешения начать с Россией переговоры с целью достичь соглашения об основополагающих правовых принципах для таких проектов, как "Северный поток — 2" и ему подобные, сообщила изданию пресс-секретарь ЕК Анна-Кайса Итконен.

"Северный поток" — экспортный газопровод, проходящий по дну Балтийского моря в Германию. Проектная мощность — 55 млрд кубометров газа в год. Оператор "Северного потока" — совместное предприятие Nord Stream ("Газпром" — 51%, Wintershall и Uniper — по 15,5%, Gasunie и ENGIE — по 9%).