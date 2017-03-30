"Если есть цель подписать соглашение по свободной торговле в ближайшее время, то можно составить промежуточный документ с ограниченными временным действием, предполагающий соблюдение всех правил и контролирующих практик ЕС", — сообщил Барнье, подчеркнув, что данное соглашение должно исключить любой риск демпинга со стороны Британии в социальной, налоговой сферах.

Как отметил представитель Еврокомиссии, основными вопросами в ходе переговоров являются объем финансовых обязательств Британии в отношении ЕС, статус граждан ЕС, проживающих в Великобритании, и британцев, живущих в ЕС, а также граница с Ирландией.