Евросоюз увеличил стоимость "выездного билета" из блока для Великобритании примерно на 66% — с €60 млрд до €100 млрд, подсчитала газета Financial Times. Дело в том, что помимо изначальной суммы, озвученной ранее президентом Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, ряд стран ЕС выдвинули дополнительные требования.

Великобритания надеется согласовать с ЕС условия выхода из блока к 2019 году и заключить с союзом выгодную торговую сделку после потери доступа к единому европейскому рынку. ЕС же рассчитывает, что Лондон перед выходом компенсирует расходы, которые понесет ЕС после выхода Великобритании.

Оценка расходов была увеличена по требованию нескольких стран ЕС, в частности, Франции, Германии и Польши. Париж и Варшава потребовали, чтобы Лондон продолжил выплачивать субсидии европейским фермерам и после выхода из блока, в то время как Германия намерена лишить Британию доли в европейских активах, а также получить компенсацию на административные расходы блока. Кроме того, Еврокомиссия требует досрочно погасить резервные гарантии и затраты на кредиты для таких стран, как Украина и Португалия, что позже будет компенсировано Лондону, когда должники начнут выплачивать кредиты.

По подсчетам FT, это повышает стоимость единовременной выплаты за выход из ЕС для Британии примерно до €91 млрд — €113 млрд, в зависимости о того, как будет рассчитана доля британского правительства в общеевропейских активах и его финансовые обязательства. К аналогичному выводу пришли и эксперты аналитического центра Bruegel. По их подсчетам, при выходе из ЕС Британии придется выплатить €82 млрд — €109 млрд.

По требованию Франции, Германии и других членов ЕС, Еврокомиссия также отказалась от первоначального плана по предоставлению Британии доли в европейских активах на общую сумму от €3 млрд до €9 млрд. Греция также запросила, чтобы Лондон обязался выполнять ранее взятые на себя обязательства по финансированию программы по размещению беженцев в Турции.

Оценки той суммы, которую Лондон должен выплатить Брюсселю, очень сильно различаются в зависимости от того, когда произойдет выход Британии из блока, какие обязательства будут ею выполняться — а какие нет, как будут учитываться инвестиции ЕС в стране и так далее, отмечает FT.

Сложная женщина

Высокая стоимость "выездного билета" из Евросоюза является одной из наиболее значительных проблем, которые могут осложнить переговорный процесс по условиям выходы Великобритании из блока, которые, как ожидается, продлятся около двух лет. Британский премьер-министр Тереза Мэй в ходе недавнего ужина с Юнкером отвергла идею о единовременной выплате за Brexit до того, как между Британией и блоком будет заключена торговая сделка.

"Во время избирательной кампании за пост руководителя Консервативной партии один из моих коллег назвал меня очень сложной женщиной. В то время я сказала, что следующим, кто это осознает, станет Жан-Клод Юнкер", — заявила Мэй BBC.

В свою очередь главный переговорщик от ЕС по Brexit Мишел Барнье отметил, что конкретные цифры будут названы только по завершении процесса выхода Великобритании из ЕС, однако он хотел бы, чтобы Лондон согласился на предлагаемую методологию расчетов.

Ожидается, что Великобритания покинет Евросоюз в марте 2019 года — через два года после того, как правительство начнет переговоры о выходе из ЕС согласно статье 50 Лиссабонского договора, сообщил 12 марта министр по вопросам Brexit Дэвид Дэвис.

Процесс по статье 50 рассчитан на два года. Британия выйдет из Евросоюза на условиях Всемирной торговой организации (ВТО), если в течение этого времени с ЕС не будет заключена сделка об условиях выхода. Однако этот процесс может быть продлен единогласным голосованием государств — членов ЕС.