Для Магнитогорского металлургического комбината размер пошлины составил 33%, для "Северстали" — 5,3%, для НЛМК — 15%. Ставки пошлин рассчитывались, исходя из оценок демпинговой маржи производителей, говорится в сообщении в официальном журнале Евросоюза.

Также были введены пошлины против производителей проката из Ирана, Украины и Бразилии.

Решение ввести антидемпинговые пошлины было принято по итогам расследования, которое показало, что стоимость проката от российских компаний была ниже €472,3 за тонну.

В 2015 году на ЕС, по подсчетам эксперта KPMG Дмитрия Смолина, приходилось 33% российского экспорта горячекатаного проката, или 2,1 млн т примерно на $900 млн. В 2016 году объем был аналогичным, но за первое полугодие 2017 года на фоне антидемпингового расследования продажи в Европе сократились до 400 тыс. т, подсчитали ранее аналитики БКС, которые прогнозируют перенаправление экспорта на другие рынки после введения пошлин.

В "Северстали" отметили, что объемы импорта горячекатаного проката в ЕС остаются практически неизменными, а текущая цена на 60% выше, чем была в период расследования.