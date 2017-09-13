По годовому приросту выпуска промышленной продукции в июле 2017 года Латвия была второй в ЕС, свидетельствуют данные Eurostat.

Этот показатель в Латвии составил 8,9%. Выше, чем в Латвии, он был только в Словакии (+9,2%). В Литве прирост составил 5%, в Эстонии - 4,7%.

Годовой прирост промышленного производства в июле был зарегистрирован в 21 стране ЕС. Спад отмечен в трех странах: Ирландии (-9,2%), Дании (-3,1%) и на Мальте (-1,7%).

Месячный прирост выпуска промпродукции в июле зарегистрирован в девяти, спад - в 15 странах ЕС. Самым большим спад был в Чехии (-9,8%). В Латвии выпуск промпродукции за месяц вырос на 0,1%, в Литве упал на 0,9%, в Эстонии - на 3,1%. Самый большой прирост зафиксирован в Португалии (+1,9%).

В странах ЕС в целом в июле годовой прирост выпуска промышленной продукции составил 3,1%, в еврозоне - 3,2%. Месячный спад в ЕС составил 0,3%, прирост в еврозоне - 0,1%.

Данные об изменениях выпуска промпродукции в июле в Австрии, Бельгии, на Кипре и в Люксембурге недоступны.