Европейская комиссия начала расследование по Amazon в 2014 году, она предполагает, что налоговое правило, введенное Люксембургом в 2003 году позволило Amazon занизить налоговые выплаты в стране без должных оснований.

Налоговое правило позволило Amazon перевести подавляющую часть своей прибыли из компании Amazon EU, подлежащей обложению налогом, в Amazon Europe Holding Technologies, которая не облагается налогом, отмечает ЕК. Налоговое позволило выплату роялти от Amazon EU компании Amazon Europe Holding Technologies, что значительно снизило прибыль Amazon EU, подлежащую налогообложению.

"Люксембург предоставил Amazon незаконные налоговые льготы. В результате почти три четверти прибыли Amazon не облагались налогом. Другими словами, Amazon было разрешено платить в четыре раза меньше налогов, чем другим местным компаниям", — заявила комиссар Маргрет Вестагер.

В конце августа 2016 года европейский антимонопольный регулятор принял решение, что правительство Ирландии незаконно предоставило Apple налоговые льготы в размере €13 млрд, и обязал компанию возместить стране эти средства.