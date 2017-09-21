"Страны Центральной и Восточной Европы обеспокоены. Украина опасается, что этот проект обойдет ее территорию и фактически перекроет один из крупнейших путей транзита российского газа в Европу, поэтому мы будем просить у стран-членов ЕС разрешения на проведение переговоров с Россией о том, как будут исполняться правовые акты ЕС в ходе реализации этого проекта и как обеспечить, чтобы транзит через Украину продолжался и после 2019 года", - сказал Шефчович.

Он также отметил, что Еврокомиссия не может остановить строительство газопровода, которое уже началось, но есть возможность обязать Россию соблюдать правовые акты ЕС в ходе дальнейшего использования газопровода.

Как сообщалось, газопровод Nord Stream 2 пройдет по Балтийскому морю, соединив поставщиков в России с потребителями в Европе, его длина составит более 1200 км. Предполагается, что пропускная способность газопровода составит 55 млрд кубометров газа в год. Стоимость проекта оценивается почти в 10 млрд евро, и к его реализации планируется приступить в апреле 2018 года.