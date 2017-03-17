"Миллионы предприятий зависят от услуг грузовых авиаперевозчиков, на которых приходится 20% импорта ЕС и около 30% экспорта. Вступить в картельный сговор вместо того, чтобы конкурировать и предлагать более выгодные услуги клиентам, — с Еврокомиссией такое не пройдет. Сегодняшнее решение подтверждает, что компании, вступившие в сговор, будут оштрафованы за свое поведение", — сказала еврокомиссар по конкуренции Маргрет Вестагер.

В ноябре 2010 года Еврокомиссия наложила штрафы на сумму около €800 млн на 11 грузовых авиаперевозчиков, вступивших в картельный сговор в период с декабря 1999 года по февраль 2006 года. В число оштрафованных авиакомпаний вошли: Air Canada, Air France-KLM, British Airways, Cargolux, Cathay Pacific Airways, Japan Airlines, LAN Chile, Martinair, Qantas, SAS и Singapore Airlines. Lufthansa и ее подразделение Swiss International Air Lines получили полный иммунитет. В декабре 2015 года Европейский суд общей инстанции аннулировал решение против 11 участников картеля по процессуальным основаниям.