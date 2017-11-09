Еврокомиссия предложила изменить газовую директиву Евросоюза, регулирующую газовую и электроэнергетическую отрасли объединения. Об этом говорится в коммюнике, опубликованном на сайте Еврокомиссии.

Согласно заявлению, комиссия намерена предложить общие правила выхода на европейский внутренний рынок газа и внести уточнения по энергетическому законодательству ЕС, урегулировать тарифы, в том числе за счет увеличения числа игроков на рынке и усиления конкуренции.

Комиссия предлагает привести все магистральные газопроводы на территории Евросоюза в соответствие с правилами объединения. В некоторых случаях будут возможны отступления от директивы, если они "не наносят ущерба конкуренции". "Цель этих поправок заключается в том, чтобы дополнить существующую газовую директиву (от 2009 года) и уточнить, что основные принципы энергетического законодательства ЕС (доступ третьих сторон, тарифное регулирование, разделение собственности и прозрачность) будут применяться ко всем газопроводам в третьи страны и из них до границы юрисдикции Евросоюза", — сказано в сообщении.

Поправки подразумевают, что нормы Третьего энергопакета, предусматривающего разделение по видам деятельности (поставщик не может одновременно владеть газотранспортной инфраструктурой) и доступ к инфраструктуре третьих сторон, распространятся на новый трубопроводный проект "Газпрома" "Северный поток-2", говорится в пояснениях к этим поправкам. "Северный поток-2" — проект строительства газопровода по дну Балтийского моря для транспортировки в Европу 55 млрд куб. м газа ежегодно. До сих пор на него не действовали эти ограничения, как и на другие морские газопроводы, приходящие в Европу из других стран, не входящих в ЕС.

Эти поправки к газовой директиве позволяют распространить нормы Третьего энергопакета на "Северный поток-2", заявил в среду на пресс-конференции зампред Еврокомиссии Марош Шефчович (цитата по "Интерфаксу"). Он выразил надежду, что в случае принятия поправок Европарламентом и Советом ЕС Еврокомиссия получит мандат на переговоры с Россией о статусе нового газопровода.

Представитель "Газпрома" Сергей Куприянов отказался от комментариев.

Еврокомиссия неоднократно пыталась добиться мандата на переговоры с Россией о реализации "Северного потока-2", но безуспешно: по действующему законодательству она не может самостоятельно вести такие переговоры, так как сфера энергетики относится к области смешанной компетенции между ЕС и национальными государствами. В конце сентября юридическая служба Совета Евросоюза представила экспертный отчет, в котором обозначила, что оснований для выдачи мандата Еврокомиссии на переговоры с Россией по проекту в рамках правового поля Евросоюза нет.