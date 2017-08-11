В заседании должны принять участие главы профильных министерств и представители властей тех стран, где химикат был выявлен в пищевой продукции. Мероприятие состоится, как только Брюссель будет располагать всей необходимой информацией по данным инцидентам, отметил член ЕК.

Ориентировочно встреча должна состояться до конца сентября. Андрюкайтис отметил, что уже переговорил на этот счет с профильными министрами Германии, Бельгии и Нидерландов - стран, в наибольшей степени ощутивших на себе последствия произошедшего.

Власти не исключают преступного умысла

По словам министра продовольствия и сельского хозяйства Германии Кристиана Шмидта (Christian Schmidt), в ситуации с попаданием химического вещества в пищу речь может идти о "криминальных махинациях". В Бельгии запрещенный инсектицид, по всей видимости, добавлялся к разрешенному растительному средству для дезинфекции помещений, где содержались куры, отмечает AFP. В Нидерландах препарат распространяла одна из местных фирм. В Германию около 11 миллионов куриных яиц с фипронилом были ввезены из соседних стран.

Между тем крупнейший немецкий продуктовый дискаунтер Aldi уже вновь возобновил продажи, заявив, что единичные проверки еще могут проводиться, но в целом ситуация уже взята под контроль. Всего следы химического вещества в яйцах обнаружены в 12 странах Европы.

Есть ли конкретная угроза?

По данным министерства сельского хозяйства ФРГ, употребление в пищу продукции с инсектицидом не представляет "конкретной" угрозы здоровью, однако нельзя полностью исключить риска для детей.