Организаторы объясняют цель акции необходимостью пробудить у населения понимание "опасности массового туризма, который нарушает равновесие местной экономики", а также "искажает идентичность" региона.

При этом газета отмечает, что Страна Басков, как и Испания в целом, действительно принимает все больше и больше туристов, и испанцы "с горечью воспринимают последствия туризма для их жизни".

По данным издания, страна в прошлом году зарегистрировала рекордное число - 75,6 млн туристов, а в 2017 году, как ожидается, ее посетят более 80 млн человек. В туристическом секторе заняты 13% населения Испании и 20% - Каталонии.

"Притом, что туризм когда-то виделся как возможность выхода из экономического маразма, сегодня его многие воспринимают как угрозу", - пишет автор публикации.

Число туристов в Барселоне бьет рекорды

В Барселоне отмечен рост числа посетителей, которое с 1,7 млн в 1990 году выросло до 9 млн в 2016-м. Следствием этого стало то, что владельцам квартир в каталонской столице достаточно сдавать жилье туристам до 12 ночей в месяц, чтобы получить доход выше, чем от обычной аренды жилплощади. В итоге местным жителям становится все сложнее арендовать квартиры по карману, да и предложение на рынке жилья сокращается.

Издание пишет, что крайне левые силы Каталонии пользуются этой ситуацией, подогревая обстановку и способствуя расколу общества парадоксальными лозунгами, вроде: "Tourists go home, refugees welcome". "Леваки" выбрали своей главной мишенью соотечественников, получающих прибыли от туристического бизнеса. В июле четверо активистов движения Arran, близкого к местной сепаратистской партии, остановили туристический автобус во время экскурсии, прокололи ему шины и исписали граффити. Были отмечены и другие акции, направленные против туризма.

Помимо последствий для экономики, местных жителей нередко возмущает отвязное поведение на отдыхе туристов, пренебрегающих местными традициями и нравами, злоупотребляющих алкоголем. Газета пишет об увеличении по всей территории Коста-Брава и на Балеарских островах случаев госпитализации туристов после "balconings" - прыжков в бассейны прямо с балконов.

Жители Италии, Франции и Хорватии тоже недовольны

Le Figaro указывает и на то, что и другие города европейского Средиземноморья и Адриатики начинают негативно реагировать на значительный туристический поток. Более 2 тыс. жителей Венеции манифестовали в июле против ущерба, наносимого 27 млн туристов, ежегодно посещающих город дожей. Собственное население исторического центра Венеции сократилось со 175 тыс. в 1950 году до сегодняшних 55 тыс. Арендная плата за жилье в городе не перестает расти, так как владельцы квартир часто предпочитают сдавать их туристам. Примерно треть жилого фонда в исторической части города превратилась в мини-гостиницы "bed and breakfast". Манифестации против туризма недавно прошли и в Риме.

Власти Хорватии, говорится в материале газеты, приступают к мерам по ограничению резко возросшего в последние годы туризма. В январе 2017 года муниципалитет Дубровника объявил, что ограничит до 8 млн присутствие туристов в историческом центре в соответствии с рекомендацией ЮНЕСКО. А избранный в июне новый мэр города предложил сократить эту цифру до 4 млн. На острове Хвар вводятся штрафы за появление в нетрезвом виде в общественных местах с целью хоть как-то успокоить приезжих.

И хотя во Франции большинство наиболее посещаемых туристических мест хорошо подготовлены и адаптированы к значительным наплывам туристов, констатирует Le Figaro, некоторые еще недавно не столь популярные среди иностранцев города стали в последнее время привлекать все большее внимание, например Бордо, в котором с начала 2017 года уже побывало 6 млн гостей.

В результате среди населения ряда французских городов также стали возникать опасения относительно возможностей выдержать туристические потоки в ближайшие годы. На сегодняшний день единственной мерой властей Франции по сдерживанию масштабов въездного туризма является попытка регулирования порядка сдачи жилья туристам частными владельцами, которым грозят штрафы за незаконные операции.