В число целей хакеров попали также центробанки ряда стран, в том числе России, а также Венесуэлы, Мексики, Чехии и Чили. Больше всего атак было зафиксировано на банки Польши. В США хакеры пытались проникнуть в системы американского филиала германского Deutsche Bank.

Отмечается, что используемая хакерская схема была выявлена, и злоумышлинникам не удалось похитить данные из финансовых учреждений. По данным издания, в интересах КНДР осуществляют взломы около 1,7 тыс. хакеров, которым помогают еще 5 тыс. человек. В основном, из-за неразвитости инфраструктуры Северной Кореи они действуют с территории Китая и других азиатских стран, а также из Европы.

Ранее The New York Times сообщала о том, что спецслужбы США занимаются постоянными кибератаками на серверы КНДР. По данным газеты, бывший президент Барак Обама отдал приказ дестабилизировать ракетную программу Пхеньяна, используя хакерские методы. В частности, путем кибервоздействия, как отмечает издание, планировалось сорвать тестовые запуски баллистических ракет в первые секунды их полета.

Также стало известно, что США собираются подать в суд на Северную Корею, подозревая хакеров из этой страны в хищении $81 млн со счета американского банка в Бангладеш. Газета The Wall Street Journal сообщала, что в Минюсте США сочли заслуживающими доверия данные от экспертов в сфере кибербезопасности, связавших хакерский взлом ЦБ Бангладеш с кибератакой на кинокомпанию Sony Pictures в ноябре 2014 года. Речь идет об атаках на вьетнамский банк Tien Phong Bank и неназванный филиппинский банк, по некоторым данным, в общей сложности были атакованы более 10 банков.