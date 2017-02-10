Согласно предлагаемым правилам, государство — член ЕС, европейская авиакомпания или ассоциация, авиакомпания может подать в ЕК жалобу в случае, если будут "неопровержимые доказательства" вреда или "угрозы нанесения вреда" одному или нескольким перевозчикам из ЕС. Расследование ЕК должно длиться не более двух лет. Если ЕК в ходе расследования убедилось в нанесении ущерба или угрозе его нанесения, она вправе ввести пошлины или приостановить оказание ей услуг.

Авторы документа полагают, что за счет таких мер они выровняют конкуренцию между перевозчиками путем устранения с их стороны и стороны их правительств недобросовестных практик конкуренции. В число таких практик входят государственное субсидирование, преференции в распределении слотов, наземном обслуживании, аэропортовых сборах и т. д.

По мнению Reuters. давление на ЕК оказывают в основном перевозчики Франции и Германии, в основном Air-France-KLM и Lufthansa. Эти перевозчики испытывают серьезное давление со стороны Qatar Airways, Etihad и Emirates, особенно на дельнемагистральных маршрутах. Сами ближневосточные компании всегда отрицали факт получения госсубсидий или иных преференций со стороны государства.