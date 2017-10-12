Ранее Еврокомиссия в поисках компромисса предложила провести предварительные переговоры с Россией по "Северному потоку-2". Юристы ЕС, однако, пришли к выводу, что такие переговоры не входят в компетенцию Еврокомиссии, поскольку она не вправе требовать переговоров об объекте, находящемся вне территории Евросоюза.

Германия оказалась в меньшинстве

В продолжающемся споре Германия, поддерживающая проект "Северный поток-2", оказалась в меньшинстве, так как многие другие страны солидарны с Польшей и республиками Балтии, выступающими против прокладки нового газопровода из России, отмечает агентство dpa.

Эстония, в настоящее время председательствующая в ЕС, выразила намерение найти выход из создавшейся ситуации, сообщили дипломатические источники.

"Северный поток - 2" должен быть проложен по дну Балтийского моря рядом с уже проложенным "Северным потоком - 1" в 2018 году и введен в эксплуатацию в 2019-м. Критики обеспокоены тем, что в результате в Европу будет поступать еще больше газа из России - страны, которая находится под санкциями ЕС из-за конфликта вокруг Украины.