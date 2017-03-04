Компания планирует выпускать раз в неделю 30-минутные ролики. Среди возможных форматов – шоу, программы и сериалы. Из тем создателей интересуют спорт, наука, поп-культура, стиль жизни и видеоигры. Собеседник газеты подчеркнул, что о новостях речь не идет.

На производство одного видео Facebook планирует выделять до $0,5 млн. В самой компании не стали комментировать The Wall Street Journal эту информацию.

По итогам 2016 года чистая прибыль социальной сети составила $10,2 млрд, увеличившись относительно предыдущего года на 177%. Выручка компании достигла $27,6 млрд, что на 54%, чем в 2015 году.