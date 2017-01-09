Как передает RNS, по данным издания, Шмидта задержали 8 января во Флориде, сегодня, 9 января, он может предстать перед судом Детройте.

Согласно искам, поданным государственными обвинителями штатов Нью-Йорк и Массачусетс, Шмидт играл важную роль в сокрытии Volkswagen от властей США данных о вредных выбросах. Гособвинители утверждают, что начиная с конца 2014 года Шмидт и другие представители Volkswagen представляли ложные технические сведения, объясняющие высокий уровень выбросов автомобилей Volkswagen. В 2015 году Шмидт признал существование устройств, позволяющий Volkswagen обманывать тесты на вредные выбросы.

Пресс-секретарь Volkswagen отметила, что автопроизводитель продолжает сотрудничество с министерством юстиции США, однако считает "неуместным комментировать какие-либо из текущих расследований".

Ранее Wall Street Journal и Reuters сообщили со ссылкой на собственные источники, что VW и Минюст США близки к соглашению по урегулированию расследования в связи с "дизельгейтом".

Скандал, связанный с Volkswagen, разгорелся в сентябре 2015 года. Тогда концерн был уличен властями США в оснащении своих дизельных автомобилей программным обеспечением, занижающим реальные показатели выбросов вредных веществ.