KitchenAid выпустила розовую серию, которую обозначила как "KitchenAid для женщин". Пользовательниц возмутило то, что кухонную технику ассоциировали именно с женщинами, и то, что бренд использовал розовый цвет для указания на женский пол.

"Вы серьезно, KitchenAid?" — выразила негодование писатель Хейзел Дэвис (Hazel Davis).





Дэвис поддержало множество других женщин, не согласившихся с тем, чтобы кухонная утварь, как и работа, делилась на мужскую и женскую. Некоторые прежние поклонники товаров KitchenAid признались, что "серьезно разочаровались" в бренде после этой рекламы.

Чтобы обратить внимание на сексизм со стороны компании и продемонстрировать несогласие с ее политикой, разгневанные девушки запустили в Twitter специальные хештеги #everydaysexism, #sexism и другие. Девушки призвали "оставить кухонную технику просто бытовой техникой", не примешивая гендерные факторы.

Представители компании ответили на претензии в соцсетях. Британское подразделение пояснило в Twitter, что продажа техники в розовом цвете ведется в поддержку благотворительной организации Breast Cancer Haven, помогающей женщинам, страдающим от рака молочной железы. Такие фонды традиционно используют розовый цвет, в том числе и как символ надежды (розовая ленточка является знаком людей, поддерживающих борьбу против рака груди).

Компания намеревалась привлечь шеф-поваров для сбора средств, рассказал порталу Mashable представитель бренда. Производитель извинился перед всеми, кого задела реклама, и удалил веб-страницу на своем сайте.