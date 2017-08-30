Первое место занял клан Гуцериевых, в принадлежащую которому группу "Сафмар" входят активы в нефтяной отрасли, угольной, в недвижимости, строительстве и финансах, а с недавних пор - в розничной торговле. Совокупное состояние семьи журнал оценил в $9,91 млрд.

Второе место в рейтинге заняла семья Ротенбергов с совокупным состоянием в $4,2 млрд. В рейтинге семей 2015 года Ротенберги также были вторыми, уступив Гуцериевым. Своим состоянием семья обязана подрядам "Газпрома" и другим госзаказам, в частности на строительство Керченского моста.

Третье место - у братьев Алексея и Дмитрия Ананьевых, чей капитал, по оценке издания, составялет $2,7 млрд. Братья владеют активами на паритетной основе. В их холдинг "Промсвязькапитал" входят Промсвязьбанк (50,03% акций), банк "Возрождение" (50,003% акций) и кипрская инвесткомпания P. S. Capital. Им также принадлежит по 50% акций крупнейшего в России системного интегратора "Техносерв" (выручка за 2016 год 50 млрд рублей) и девелоперской Группы ПСН.