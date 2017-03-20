Вслед за Михельсоном в рейтинге самых богатых представителей России расположился председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов с состоянием в 17,5 миллиарда долларов. По оценке Forbes, за год он заработал 6,6 миллиарда. Тройку богатейших россиян замкнул совладелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин, его капитал оценивается в 16,1 миллиарда (плюс 6,8 миллиарда).

Также в десятку вошли владелец Volga Group Геннадий Тимченко (16 миллиардов), основатель USM Holdings Алишер Усманов (15,2 миллиарда), президент "Лукойла" Вагит Алекперов (14,5), совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман (14,4), глава "Интерроса" Владимир Потанин (14,3), основной акционер угольной компании СУЭК Андрей Мельниченко (13,2) и председатель совета директоров группы компаний "Ренова" Виктор Вексельберг (12,4).

В рейтинге богатейших россиян, обнародованном Forbes в прошлом году, Фридман и Усманов занимали второе и третье места соответственно.

Всего в глобальный рейтинг-2017 вошли 96 россиян. Это на 12 больше, чем годом ранее.