При этом ее состояние сократилось с 1,1 до одного миллиарда долларов, сообщает издание. В общем рейтинге 200 богатейших бизнесменов Батурина заняла 90-е место.

На второй строчке списка — Елена Рыболовлева, которая после долгого бракоразводного процесса с миллиардером, владельцем и президентом французского футбольного клуба "Монако" Дмитрием Рыболовлевым получила 600 миллионов долларов.

На третьем месте Наталия Филева, глава совета директоров и совладелец группы S7, впервые попавшая в список Forbes с состоянием в 600 миллионов долларов.