Первое место в рейтинге занял владелец гипермаркетов "Ашан" и "Атак" — Groupe Auchan, его выручка в 2016 году составила 404 млрд рублей. Второе место в списке заняла немецкая Metro Group с выручкой 310 млрд рублей. Также в тройку вошла Toyota Motor с продажами в 278 млрд рублей. Toyota сместила на четвертое место производителя сигарет Japan Tobacco International, чья выручка в России составила 276 млрд рублей.

Также в первую десятку вошли российские подразделения Philip Morris International, Ikea, Volkswagen Group, Leroy Merlin, British American Tobacco и PepsiCo.

В целом, выручка 50 крупнейших иностранных компаний в России в 2016 году выросла на 9% и составила 5,5 трлн рублей.

За 2016 год выручка снизилась у пяти компаний из рейтинга, значительнее всего у торговой сети OBI — на 7%. Самый большой рост выручки был в России у Apple — 65%.