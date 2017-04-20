Издание оценило состояние бизнесмена в $18,4 млрд, что на $4 млрд больше, чем годом ранее.

Второе место занял председатель совета директоров "Северстали" Алексей Мордашов. Он, указывают аналитики журнала, укрепил свои позиции в рейтинге на четыре строчки по сравнению с 2016 годом. Forbes насчитал у него $17,5 млрд (увеличение состояния в годовом выражении на $6,6 млрд). Тройку богатейших россиян замкнул владелец Новолипецкого металлургического комбината Владимир Лисин. Его состояние выросло на $6,8 млрд, до $16,1 млрд (+5 позиций к 2016 году).

Владелец Volga Group Геннадий Тимченко укрепил свою позицию за год на один пункт и занял четвертое место рейтинга. Бизнесмен увеличил свое состояние на $4,6 млрд, до $16,1 млрд.

Основатель USM Holdings Алишер Усманов, напротив, спустился на две позиции: в этом году ему отвели пятое место (состояние увеличилось на $2,7 млрд, до $15,2 млрд, 66-е место в глобальном рейтинге).

Президент ЛУКОЙЛа ​Вагит Алекперов в 2017 году поднялся с девятого место на шестое. Он прибавил $5,6 млрд к своему состоянию, увеличив его общий объем до $14,5 млрд.

В десятку богатейших россиян вошли также совладелец "Альфа-Групп" Михаил Фридман ($14,4 млрд, +$1,1 млрд к 2016 году), президент "Интерроса" и "Норникеля" Владимир Потанин ($14,3 млрд, +$2,2 млрд), совладелец СУЭК и "Еврохима" Андрей Мельниченко ($13,2 млрд, +$5 млрд) и председатель совета директоров "Реновы" Виктор Вексельберг ($12,4 млрд, +$1,9 млрд).

Самое большое укрепление позиций в рейтинге показал председатель совета директоров фармацевтического холдинга "Протек" Вадим Якунин. Он поднялся с 200-го места в 2016 году на 83-ю строчку в 2017 году и укрепил свое состояние на $850 млн, увеличив его в общей сложности до $1,2 млрд.

Также на 90 позиций в рейтинге богатейших людей России поднялся владелец и председатель совета директоров Тинькофф Банка Олег Тиньков, заняв тем самым 79-е место. Forbes насчитал у бизнесмена $1,2 млрд. Это, указывает издание, почти в 2,5 раза больше, чем годом ранее.

Предприниматель Аркадий Ротенберг прибавил к своему рейтингу 36 позиций и занял 39-е место. Его состояние Forbes оценил в $2,6 млрд. В 2016 году состояние бизнесмена оценивалось в $1 млрд, он занимал 75-е место.

Совокупное состояние 200 богатейших россиян за год выросло на $100 млрд, до $460 млрд, а число долларовых миллиардеров увеличилось с 77 до 96.