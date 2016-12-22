Страна поднялась за год на четыре позиции и сместила с первого места рейтинга прошлогоднего лидера — Данию. В первом рейтинге лучших для бизнеса стран, который Forbes составил в 2006 году, Швеция занимала 17 место. Но за последние годы, отмечает издание, страна значительно трансформировала свою экономику, ослабив регулирование бизнеса и сократив расходы бюджета на цели всеобщего благосостояния. С целью стимулировать занятость населения были снижены, в том числе пособия по безработице и инвалидности.

ВВП Швеции вырос в прошлом году на 4,2% (до $493 млрд) и по этому показателю страна среди топ-25 рейтинга уступает только Ирландии и Люксембургу.

В первую тройку рейтинга Forbes попали в этом году Новая Зеландия и Гонконг. А в топ-10 оказались Ирландия (4-е место) и Великобритания (5-е), Дания (6-е) и Нидерланды (7-е), Финляндия (8-е), Норвегия (9-е) и Канада (10-е).

В нижней части рейтинга оказались Эфиопия (130 место) и Алжир (131-е), Зимбабве (132-е) и Демократическая республика Конг (133-е), Лаос (134-е) и Венесуэла (135-е), Йемен (136-е) и Гаити (137-е). Замкнули список Гамбия (138 место) и Республика Чад (139 место).

Американский Forbes публикует рейтинг самых привлекательных для капиталовложений стран 11 год подряд. На этот раз были изучены 139 стран по 11 показателям. Анализировались, в том числе, права собственности и система налогообложения, инновации и технологическое развитие, уровень коррупции и свобод, в том числе для личности и для бизнеса, защита инвесторов и деятельность фондового рынка.