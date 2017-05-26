Методика составления рейтинга свелась к тому, что аналитики издания взяли состояние миллиардера и разделили его на всех признанных отпрысков. Супружеские доли во внимание не принимались. Также без внимания остались заявления родителей-миллиардеров, в частности Михаила Фридмана и Владимира Потанина, о том, что больших денег своим детям они оставлять не собираются, а все нажитое пойдет на благотворительность.

Составители также отмечают, что, например, Роман Абрамович не попал в "двадцатку", потому что он многодетный отец с семью детьми, на каждого из которых приходится лишь по 1,3 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занял сын президента "Лукойла" Вагита Алекперова Юсуф Алекперов с состоянием 14,5 млрд долларов. На втором месте - дочь Андрея Мельниченко Тара. На ее долю сейчас приходится 14,2 млрд долларов.

Основной владелец "Новатека" и "Сибура" Леонид Михельсон на данный момент готов оставить своей дочери Виктории 9,2 млрд долларов, что ставит ее на третье место.

Джахангир Махмудов, наследник основного акционера УГМК Искандера Махмудова, после окончания Лондонской школы экономики и бизнес-школы Hult работает заместителем генерального директора по коммерческим и финансовым вопросам Челябинского цинкового завода. Отец может оставить ему 6,5 млрд долларов - 6-е место рейтинга.

Президент УГМК Андрей Козицын с 18-летней дочерью Марией занимают 10-ю строчку рейтинга (4,3 млрд долларов). Мария отметилась успехами в учебе, сначала окончив школу с золотой медалью, а потом попав в список самых талантливых студентов экономического факультета Высшей школы экономики.

У экс-владельца "Уралкалия" в Пермском крае Дмитрия Рыболовлева тоже две дочери, но они получат меньше 3,65 млрд - 11-е место.

Новичок рейтинга - крупнейший акционер UC Rusal Олег Дерипаска. Его дети Петр и Мария занимают 18-е место с 2,55 млрд долларов каждому. В рейтинг также попали наследники Михаила Фридмана, Михаила Гуцериева, Владимира Потанина и других.