Omnicraft войдет в состав специализированного подразделения компании под названием Motorcraft, которое сейчас производит запчасти для автомобилей Ford.

В настоящий момент мировой рынок автозапчастей оценивается в более чем $500 млрд, в ближайшие шесть лет он вырастет на 70%, утверждает глава подразделения по обслуживаю клиентов Ford Фредерик Тони.

Сначала запчасти бренда Omnicraft будут продаваться в дилерских центрах Ford и Lincoln (3,2 тыс. центров в США, 10,5 тыс. центров по всему миру). По словами Тони, Omnicraft будет представлен на всех основных рынках компании Ford.

Наличие автозапчастей для автомобилей других марок позволит дилерам Ford увеличить долю в бизнесе по починке и обслуживанию транспортных средств, равно как и даст возможность продемонстрировать покупателям новые модели Ford.

Тони не уточнил, какую конкретно долю на рынке автозапчастей намеревается получить подразделение Ford, однако он рассчитывает, что 10–15% от продаж автозапчастей компании будет приходиться на Omnicraft.