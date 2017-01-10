Новая версия автомобиля появится в 2020 году как глобальная модель. Помимо этого, автопроизводитель сообщил о возвращении пикапа Ranger в Северную Америку в 2019 году, передает Carscope.

"Мы услышали пожелания наших клиентов. Они хотят видеть новое поколение автомобилей, которые бы поражали своей выносливостью и в то же время дарили бы удовольствие от вождения. Ranger подходит тем покупателям, которые ищут доступный, функциональный, выносливый и маневренный пикап. А Bronco станет бескомпромиссным вариантом полноприводного внедорожника для любителей острых ощущений, ищущих приключений за чертой города", - прокомментировал президент Ford по рынкам Северной и Южной Америки Джо Хинричс.

Производство Bronco и Ranger планируется запустить на заводе Ford в Уэйне, штат Мичиган. Как ожидается, среднеразмерный Bronco займет нишу в линейке внедорожников под моделью Expedition.