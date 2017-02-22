Зарубежные СМИ сообщают, что одежду шьет компания Kauno Baltija в Каунасе. Среди продукции предприятия - одежда бренда Cefinn, в том числе блузки по 110 фунтов стерлингов, пишет ru.DELFI.lt.

Одежда разработана в Лондоне, но шьют ее в Литве и Македонии. Британские СМИ сообщили, что в Литве одежду шьет компания Kauno Baltija.

Глава этой компании Видас Буткус сейчас находится в командировке за рубежом, поэтому прокомментировать ситуацию не может.

Издание dailymail.co.uk сообщает, что зарплаты работников в Каунасе, шьющих эту одежду составляют 1000-1300 евро.

Представители Kauno Baltijа эту информацию не подтверждают. "Подобную информацию может предоставлять только генеральный директор", - сказала DELFI работница компании.

В августе было проведено расследование о повыше одежды в Македонии, где некоторым нелегальным работникам платят по 0,64 фунтов в час, а условия их работы не только ужасные, но порой и опасные. Сколько платят швеям за пошив одежды Cefinn, не известно.

Представитель британской организации Labour Behind the Label Николя Роунд сказала, что западные бренды часто шьют свою продукцию в Восточной Европе, поскольку там дешевая рабочая сила.

Между тем представитель Cefinn уверяет, что цеха компании не нарушают международные нормы и прибавил: "Cefinn сотрудничает только с предприятиями, которые постоянно проверяют. Кроме того, мы сами регулярно ездим туда с проверками". Роунд отметила, что регулярный аудит пользы не приносит и от него "благосостояние работающих не зависит". "Регулярный аудит и проверки – это единственный из множества необходимых инструментов. Нужно также, чтобы было кому защищать права работников", – сказала она.

Ниже представлены фотографии, сделанные на каунасском предприятии во время визита бывшего премьер-министра Литвы Альгирдаса Буткявичюса.