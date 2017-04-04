ФОТО: Бриллиант "Розовая звезда" продан за рекордную сумму

Как говорится в Twitter аукционного дома, покупателем стала гонконгская компания Chow Tai Fook Jewellery Group - крупнейшая сеть ювелирных магазинов в мире по капитализации.

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"Розовая звезда" также стала самым дорогим лотом в истории аукционов в Азии. Предыдущий мировой рекорд принадлежал ярко-синему бриллианту Oppenheimer Blue, который в мае 2016 года был продан на аукционе Christie's за $57,5 млн.

"Розовая звезда" - самый большой в мире безупречный фантазийный бриллиант розового оттенка, который когда-либо получал оценку Американского геммологического института (GIA). До аукциона его стоимость оценивалась более чем в $60 млн.

Алмаз был найден De Beers в 1999 году и изначально весил 132,5 карата. Получившийся после обработки бриллиант имеет овальную форму и смешанный тип огранки. Огранкой и полировкой в течение двух лет занималась компания Steinmetz Diamonds. В 2013 году Sotheby's уже пытался продать "Розовую звезду", получив предложение на $83 млн, однако сделка сорвалась, поскольку покупатель, нью-йоркский огранщик Айзек Вольф так и не заплатил за камень.