Среди основных критериев конкурса - художественная ценность и расцветка купюр. Кроме того, должны быть использованы инновационные методы защиты.

Банкнота в 50 франков была первой новой купюрой, выпущенной в стране за последние 20 лет, но подготовку к запуску новой серии бумажных денег Национальный банк Швейцарии начал еще в 2005 году. Все купюры этой серии будут выпущены в обращение к 2019 году.

Купюра-победительница выполнена в желто-зеленых тонах с красными вкраплениями. На аверсе яркой зеленой банкноты изображен одуванчик в руке человека, а его семена разлетаются на ветру. На оборотной стороне купюры - парящий в горах параплан. В новой купюре использованы новейшие технологии защиты - три слоя подложки технологии Durasafe.

Конкуренцию на конкурсе 50 франкам составили, в частности, выпущенные или введенные в обращение в 2016 году одна тысяча мальдивских руфий, 500 аргентинских песо, 100 белорусских рублей, пять шотландских фунтов, пять фунтов стерлингов Банка Англии, 50 новозеландских долларов, пять австралийских долларов, 50 грузинских лари и 100 шведских крон.