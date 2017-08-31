Продленный до аэропорта маршрут проходит от Петербургского шоссе через туннель под железной дорогой и улицей Суур-Сыямяэ, выходит на поверхность на улице Кеэвисе и заканчивается оборотным кольцом у пассажирского терминала аэропорта.

Министр экономики и инфраструктуры Кадри Симсон заявила в интервью "Актуальной камере", что этот маршрут является также и частью проекта международной железнодорожной магистрали Rail Baltic.

"Сегодня конечная остановка трамвая - это аэропорт, но в будущем эта самая остановка станет также и остановкой для поездов Rail Baltic, потому что здесь будет терминал, где международные пассажирские поезда будут останавливаться, после чего пассажиры смогут поехать на трамвае в другие места Таллина", - сказала министр.

И.о. мэра Таллинна Таави Аас пояснил, что город планирует превратить это место в крупнейший транспортно-пересадочный пункт.

"В действительности, здесь должен быть железнодорожный вокзал и государство думает, что здесь был бы и автобусный вокзал, для автобусов которые идут в Харьюский уезд, то есть это действительно будет самой большой транспортной развязкой в Таллине", - сказал Аас.

Он добавил, что через 3-4 года также будет проложена трамвайная линия в порт Ванасадам, чтобы путь от железнодорожного вокзала до аэропорта проходил через территорию порта.

Глава Tallinna Linnatranspordi AS Энно Тамм сказал в интервью радиостанции Vikerraadio, что проект строительства трамвайной линии до аэропорта, для реализации которого потребовалось чуть больше года, является одним из самых сложных и инновационных в Эстонии за последние десятилетия.

В настоящее время последний трамвай будет отправляться из аэропорта в центр в 00:37, но Тамм отметил, что в будущем расписание может измениться. "Графики отправления составляет Департамент транспорт Таллина, и в зависимости от спроса, мы это уже обсуждали, время отправления последнего трамвая из аэропорта может быть перенесено на более позднее время суток", - сказал он.

В результате в Таллине появился первый трамвайный туннель. В ходе строительства было вывезено около 10 000 кубометров измельченного гидромолотами плитняка и 6000 кубометров грунта, использовано около 1000 кубометров бетона, построены трамвайные пути и несущие конструкции.

Стоимость проекта составила 12,5 млн евро, из которых 9,8 млн оплатили из средств Европейского союза.