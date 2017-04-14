Конечно, все эти фирмы на самом деле расположены в других местах и ведут свой бизнес не только и не столько в штате Делавэр. Однако налоговая политика штата настолько выгодна, что на 950 тысяч жителей здесь зарегистрировано более миллиона предприятий. Здесь "на бумаге" зарегистрирована половина компаний из списка Fortune 500. В Делавэре были зарегистрированы и предприятия, принадлежавшие Дональду Трампу и Хиллари Клинтон.

Явным лидером отрасли может считаться CT Corporation, которая предлагает корпорациям юридические услуги. Офис компании, которая помогает оптимизировать налоги Apple, eBay, Walmart, Verizon, American Airlines и еще 300 000 фирм, расположен в Уилмингтоне и выглядит вот так: