"В работе по созданию Stratolaunch преодолена важная веха на пути к созданию удобного, надежного и постоянного доступа к низкой околоземной орбите", — заявил гендиректор Stratolaunch Systems Жан Флойд. По его словам, вывод Stratolaunch из ангара означает завершение первоначального этапа постройки самолета и начало наземных и летных испытаний.

Самолет-носитель Stratolaunch предназначен для запуска ракет на орбиту с высоты более 9 тыс. м. В Stratolaunch Systems планируют запустить первую ракету-носитель малого класса Pegasus XL в 2019 году. Разработкой ракеты занималась частная компания Orbital ATK. Pegasus XL предназначена для вывода на околоземную орбиту небольших грузов или спутников. В будущем самолет сможет выводить на орбиту до трех ракет.

Stratolaunch весит около 226 т. Размах крыльев — 117 м, высота самолета — 15 м. Шасси самолета состоят из 28 колес. Аппарат оснащен шестью двигателями от Boeing 747 и может перевозить на борту груз весом до 249 т.