В Норвегии откроют первый в Европе подводный ресторан. Его создатели обещают захватывающие виды на морское дно круглый год. Комфортную температуру в здании будут поддерживать специальные тепловые насосы. Морских обитателей будут приманивать к окнам при помощи световых лучей, звуков, запахов и регулярной кормежки.

Ресторан назовут Under. По-английски это обозначает "под", а с норвежского переводится как "чудо". Сам ресторан поместят в бетонный монолитный короб, который будто бы утонул на полпути в море, пишет региональный портал D2. Монолит разместят в деревне Боли на самой южной точке норвежского побережья в пяти метрах от поверхности воды. Ожидается, что здание станет искусственным рифом и привлечет множество моллюсков, которые в перспективе покроют всю подводную часть ресторана.

Над дизайном ресторана работала команда архитекторов компании Snohetta. Их вдохновили бункеры и бетонные сооружения, которые строили во время Второй мировой войны. Проектировщики хотели построить такое же крепкое здание, которое бы выдержало 75 лет и более в экстремальных условиях.

Эксперты утверждают, что здание будет абсолютно безопасным для посетителей. Бетонные стены толщиной в метр выдерживают мощное давление воды и любые волны. Панорамные окна из акрила размером 11 на четыре метра позволят создать хороший обзор на морское дно и дикую фауну.

Для того чтобы обеспечить посетителям незабываемые эмоции, сотрудники ресторана будут использовать световые лучи, звуки и запахи в качестве приманки для подводных жителей. Они также будут периодически выбрасывать порции планктона рядом с рестораном, чтобы подманить к окнам крупную живность.

Интерьер ресторана будет выполнен в теплых тонах. Дизайнеры используют натуральные материалы и сделают приглушенное освещение, чтобы посетители не отвлекались от видов подводного мира. Здание будет вмещать до сотни гостей, а в нерабочее время его планируют использовать в качестве исследовательского центра морской биологии.

"Люди часто думают, что окружающая их природа не является чем-то особенным. Но если вы посмотрите в окно, то увидите, что во всем есть что-то особенное", - говорит руководитель проекта и исследователь Тронд Рафосс.

В ресторане будут подавать блюда из местных морепродуктов, которые приготовит датский шеф-повар Николай Эллицгаард Педерсен. Основной акцент сделают на скандинавской кухне.

Открытие ресторана запланировано на 2019 год.