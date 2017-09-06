Японский автопроизводитель Nissan представил новое поколение электрокара Leaf, говорится в пресс-релизе компании.

Хэтчбек получил 150-сильный электромотор и батарею на 40 кВт-ч, которая позволяет проехать без подзарядки до 378 км. Время полного заряда аккумулятора составляет 8-16 часов в зависимости от мощности электросети, при этом на 80% батарею можно пополнить всего за 40 минут. В случае необходимости автомобиль способен сам стать источником энергии и отдавать электричество в домашнюю сеть.

Обновленный Leaf оснастили технологией ProPilot, при активации которой электромобиль самостоятельно движется по трассе в рамках одной полосы, а также систему ProPilot Park, способную припарковать электромобиль без участия водителя.

Дизайн новинки выполнен в стилистике концепт-кара Nissan IDS, который был показан в 2015 году на автосалоне в Токио. Продажи Leaf в Европе начнутся в январе 2018 года.