Хотя "Завод имени Лихачева" уже давно не работает, а территория бывшего автогиганта активно застраивается жилыми и коммерческими помещениями, купить новый автомобиль ЗиЛ до последнего времени было возможным. Все благодаря деятельности "МСЦ6 АМОЗИЛ" – частной компании, которая выкупила у ЗиЛа оборудование легкового цеха и продолжило производство и реставрацию лимузинов легендарной советской и российской марки, разработанных для первых лиц страны. А поскольку на заводе остались заделы для нескольких десятков автомобилей, то продукция группы энтузиастов пользовалась определенным успехом у преданных фанатов ЗиЛа.

Впрочем, запасы потихонечку начинают подходить к концу. Как сообщает паблик "Русский Автомобиль", "МСЦ6 АМОЗИЛ" продала последний лимузин ЗиЛ-41047. Изготовление этого автомобиля еще в 2005 году по заказу Владимира Жириновского. Однако последний в итоге отказался от своей покупки.

Около 10 лет заготовки для этой машины пылились в недособранном виде. В 2015-2016 годах энтузиастам удалось завершить сборку лимузина, а несколько месяцев назад "МСЦ6 АМОЗИЛ" продал последний экземпляр этого автомобиля.

За сколько именно был реализован автомобиль, неизвестно. Однако предположительно сумма сделки составила не менее 20 миллионов рублей (293,6 тыс. евро). Примечательно, что последний лимузин ЗиЛ не только отличается своим уникальным статусом, но еще и имеет фирменную комплектацию. Например, на нем установлен 7,8-литровый двигатель V8 мощностью около 400 л.с., что достигается за счет электронной системы распределенного впрыска. Двигатель сочетается с 3-ступенчатой автоматической трансмиссией отечественного производства. И, конечно, последний ЗиЛ-41047 получил интерьер, который максимально соответствует оригинальному. Теперь же этот автомобиль будет радовать нового владельца, имя которого не сообщается.

Всего в период с 1986 года было выпущено лишь 154 экземпляра ЗИЛ-41047. Также добавим, что "МСЦ6 АМОЗИЛ" продала еще не все экземпляры укороченных ЗИЛ-41041, поэтому деятельность компании будет продолжена.