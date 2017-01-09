По прогнозам представителя уголовной полиции Жана-Пьера Мишеля, в ближайшие годы объем изъятых средств, среди которых недвижимое имущество, автомобили, банковские счета и наличные средства, будет только увеличиваться. Так, за 11 месяцев жандармерия изъяла в денежном эквиваленте активов на €215,6 млн (плюс 52%), службы полиции — €255 млн (минус 18%).

Среди изъятых активов — пять автомобилей Ferrari Maranello на €700 тыс., а также €7,6 млн, изъятые в ходе задержания членов одной из групп, занимающейся наркоторговлей.