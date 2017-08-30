Официально французское подразделение не занимается продажей рекламы, все платежи проводятся через Mircosoft Ireland Operations в Ирландии. По информации журнала, за 2016 год реальная выручка французского подразделения составила €20,6 млрд.

В Microsoft заявили, что действовали в соответствии с налоговыми нормами в тесном сотрудничестве с "налоговыми властями каждой страны", где представлена компания.

Microsoft — не единственная американская компания, которую налоговые власти Франции подозревают в уклонении от уплаты налогов. Так, с июля 2017 года Минфин Франции ведет переговоры с Google о заключении досудебного соглашения с корпорацией в рамках иска о недоплате налогов на €1,15 млрд во Франции.

Ранее министр финансов Франции Брюно Ле Мэр объявил, что в середине сентября Франция и Германия представят совместный проект для борьбы с уклонением от уплаты налогов, согласно которому сумма налогов, подлежащая к уплате в Европе корпорациями, такими как Google, Amazon, Facebook, Apple, будет исчисляться не с суммы их прибыли, а с суммы выручки в странах ЕС, заявил министр финансов Брюно Ле Мэр.